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هتاكل كتير ربنا ينزّل عليك غضبه| فيديو غريب لـ حسام موافي يثير الجدل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هتاكل كتير ربنا ينزّل عليك غضبه| فيديو غريب لـ حسام موافي يثير الجدل

حسام موافي
حسام موافي
اسماء محمد

أثارت تصريحات الدكتور حسام موافي عن الإفراط فى الطعام حالة كبيرة من الجدل في الأيام الماضية حيث ربط بينه وبين حياة رسول الله عليه وسلم والسيدة عائشة.

وأوضح موافي في مقطع فيديو مذاع على قناة صدى البلد أن السمنة تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان لذا حذر الدين الاسلامي منها كما نرى أن الحياة داخل بيت رسول الله كلها تحث على الرشاقة فضلا عن النصوص الدينية.

السمنة

الإفراط في الطعام مرفوض في الدين 

وأشار حسام موافي إلى أن هناك الكثير من النصوص الدينية التي ترفض الإسراف في الأكل والسمنة من بينها الآية 81 من سورة طه حيث قال تعالى "كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ" منوها أن كلمة لاتطغوا لها تفسيرات عديدة ولكنى أرجح المعنى المقصود به الافراط في الطعام خاصة أنه يتوافق مع الأبحاث الطبية.

سر صحة السيدة عائشة والرسول 

وكشف حسام موافي أن السيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتمتع بصحة جيدة وقالت كان يمر علينا ثلاثة أهله لايوقد النار في بيت رسول الله يعنى كانوا يعيشوا شهرين بدون اعداد اى طعام سوى التمر والماء.

موضحا أن السيدة عائشة رضى الله عنها كانت رفيعة جدا والرسول صلى الله عليه وسلم كانت صحته جيدة جدا بدليل سباقات الجري المتكررة التى كانا يقيمانها سويا ولم يذكر أن نبينا محمد عانى مرض شديد سوى قبل الوفاة وكان لمدة ثلاثة أيام فقط.

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وحذر دكتور حسام موافي من تناول طعام الشارع أو الوجبات الجاهزة لأنها بوابة الأمراض والسمنة التى تؤثر على الكبد والكلى والقلب وكل أجهزة الجسم وأن الطعام المنزلى لا يوجد شيء أفضل منه للجسم.

حسام موافي دكتور حسام موافي السمنة الإفراط في الطعام السيدة عائشة الرسول ربنا يغضب التمر والماء سورة طه

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