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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافى يكشف أخطر أنواع الكوليسترول

حسام موافي
حسام موافي
أسامة علي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الفرق بين خطورة الدهون الثلاثية والكوليسترول، مؤكدًا أن كليهما "أخطر من بعض"، لكن كلٍ على طريقته.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد: "أنت جبت حتة خطيرة جدًا في الطب، حيث الدهون الثلاثية تُعد من الأسباب الأساسية لالتهاب البنكرياس الحاد، محذرًا من تجاهلها عند الشعور بآلام شديدة في البطن.

أما عن الكوليسترول، فأشار إلى أن الجسم ينتجه طبيعيًا، وخاصة من الكبد، لكن ما يدخل عبر الطعام – خاصة اللحوم – هو ما يمثل الخطر، مضيفًا: "السمك أقلهم كوليسترول، وفيه دهون مفيدة زي أوميغا 3 و6 و9".

جدار الشرايين

وأكد أن أخطر أنواع الكوليسترول هو "LDL"، لأنه يتراكم على جدار الشرايين، خصوصًا لدى المدخنين، قائلًا: "التدخين بيبوّظ جدار الشريان، والكوليسترول يترسب، وساعتها تبقى ذبحة أو جلطة أو شلل نصفي".

واختتم موافي حديثه بالتأكيد على أن علاج الكوليسترول ممكن من خلال الأدوية وتغيير النظام الغذائي، لكنه شدد على ضرورة المتابعة مع الطبيب، لأن بعض الأدوية قد تؤثر على الكبد أو تسبب ضعفًا عضليًا خطيرًا، مضيفًا: "لو حسيت عضلاتك بتضعف ومش قادر تطلع السلم، لازم توقف الدوا فورًا".

حسام موافى الكوليسترول اخبار التوك شو صدى البلد

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