حسام موافي ينصح طلاب الثانوية العامة: مفيش دوا بيزود التركيز

علق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "التوتر طبيعي، ولكن التعامل معه بوعي؛ هو الفارق".

وأضاف حسام موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، إن كثيرًا من الطلاب وأولياء الأمور يطلبون نصائح حول المذاكرة والقلق والتركيز، مشددًا على أنه "مفيش حاجة اسمها دوا يزود التركيز" ما لم يكن بوصفة طبية واضحة من طبيب مختص.

وأكد موافي، أن الاعتماد على أدوية من تلقاء النفس؛ قد يؤدي لنتائج عكسية، محذرًا من الوقوع في خطأ "الدواء السحري"، حيث أن النسيان ظاهرة طبيعية، حتى الأنبياء نسوا، كما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام، والعلاج الوحيد للنسيان هو “التكرار” وليس القلق.



أفضل طرق الحفظ

شدد حسام موافي على أهمية الكتابة بعد المذاكرة؛ لأنها تثبّت المعلومة، مشيرًا إلى أن أفضل طرق الحفظ؛ هي الشرح للآخرين، قائلا لمن يفعل ذلك : "ده بيخدمك أكتر ما بيخدم غيرك".

واستعرض الدكتور موافي تجربته الشخصية، قائلًا إنه كان يذاكر أثناء المشي داخل المنزل، لأن الحركة تساعد على التركيز، وبعد ساعة أو أكثر يجلس؛ لمراجعة ما قرأ.

وأكد أن أفضل وقت للمذاكرة “في الصباح” وليس الليل، حيث أن هرمون الكورتيزون المسؤول عن النشاط الذهني يقل تمامًا بعد العشاء.