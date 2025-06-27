ردة وزبادى وعسل .. موافى يقدم وصفة سحرية لعلاج الإمساك

قدم الدكتور الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني وصفة لعلاج الإمساك، مؤكدا أنه لا يقدم مطلقا علاج لأى مرض على الهواء مباشرة.

وقال موافى خلال تقديم برنامج “رب زدني علما” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن الإمساك عرض وليس مرض.

ردة وعسل

وعن وصفة علاج الإمساك نصح حسام موافي بتناول زبادي، مضاف إليه الردة، وملعقتين من عسل النحل.

وتابع موافى على من يعانى من الإمساك بعد تناول الزبادى والردة والعسل تناول ثمرة من البرتقال، ويجب أن تكون ثمرة وليس عصيرا.

ونصح موافى من يعانى من الإمساك بعد الالتزام بالوصف تحديد موعد ثابت للتبرز، معقبا:" أى موعد بشرط أن يكون ثابتا".

وأكد حسام موافى على ضرورة الكشف عند طبيب حال لم تساهم وصفة:" الزبادى والردة والعسل" فى التخلص من الأمساك.