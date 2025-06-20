حسام موافي يكشف أخطار التدخين والمخدرات

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة التدخين وتعاطي الحشيش على صحة الشباب، خصوصًا في سن 24 عامًا، الذي وصفه بـأخطر سن في المخدرات.

وفي رده على شكوى إحدى الأمهات حول معاناة ابنها من آلام شديدة في المعدة والقولون رغم تلقيه العلاج، قال موافي إن السبب الحقيقي قد لا يكون عضويًا فقط، بل مرتبط بعادات ضارة مثل التدخين وتعاطي الحشيش.

وأوضح خلال تقديمه برنامج ربي زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد أن النيكوتين يسبب التهابات في جدار المعدة، وقد يؤدي إلى قرحة المعدة أو القولون، مشيرًا إلى أن الحشيش يغير من نمط التغذية والهضم ويؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.

طبيب نفسي متخصص

وأكد موافي أن علاج مثل هذه الحالات يبدأ من زيارة طبيب نفسي متخصص، لأن الإقلاع عن الحشيش لا يتم بسهولة أو دون دعم متخصص، لافتًا إلى أهمية الدور الأسري في اختيار أصدقاء الأبناء، حيث أن أغلب من وقعوا في فخ الإدمان كانت بدايتهم من صديق.

وأضاف أن التدخين لا يسبب فقط سرطان الرئة كما كان يُعتقد، بل يزيد من فرص الإصابة بالأورام في مختلف أجزاء الجسم مثل المعدة، والقولون، والكبد، والدم.