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وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
أسماء عبد الحفيظ

يشعر الكثير من الأشخاص بالإحراج نتيجة ظهور بقع العرق على الملابس، وتعتبر من المشكلات الشائعة، خاصة في فصل الصيف أو أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، وعلى الرغم من أنها تبدو بسيطة، فإن التخلص منها قد يكون معقدًا إذا لم تُعالَج بالطريقة الصحيحة، الخبر السار أن هناك حلولًا فعالة وسهلة يمكن اعتمادها في المنزل تعيد لملابسك نظافتها وبريقها دون أن تضطري لاستبدالها، أو تلفها.

لماذا تظهر بقع العرق على الملابس؟

تتشكل هذه البقع نتيجة تفاعل العرق مع أملاح الألومنيوم الموجودة في بعض مزيلات العرق، مما يؤدي إلى تكوّن بقع صفراء أو بيضاء، خاصة على الملابس البيضاء والداكنة. وقد تتسبب هذه البقع مع الوقت في تلف نسيج القماش إذا لم تتم إزالتها بشكل صحيح.

حلول منزلية فعالة لإزالة بقع العرق

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

1. الخل الأبيض والماء

  • امزجي مقدارًا متساويًا من الخل الأبيض والماء.
  • انقعي البقعة لمدة 30 دقيقة قبل الغسل.
  • افركي البقعة بلطف باستخدام فرشاة ناعمة.
  • اغسلي القطعة كالمعتاد في الغسالة.
  • 2. بيكربونات الصوديوم صودا الخبز
  • اصنعي عجينة من 4 ملاعق من البيكربونات مع القليل من الماء.
  • ضعيها مباشرة على البقعة وافركي بلطف.
  • اتركيها لمدة ساعة ثم اغسلي القطعة.
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

3. الليمون والملح

  • اعصري نصف ليمونة على البقعة.
  • رشي قليلًا من الملح وافركي الخليط بحركات دائرية.
  • اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بالماء الفاتر.

4. بيروكسيد الهيدروجين ماء الأوكسجين

  • فعال مع الملابس البيضاء فقط.
  • امزجي جزءًا من بيروكسيد الهيدروجين مع جزء من الماء.
  • انقعي البقعة لمدة نصف ساعة ثم اغسلي.
  • لا تستخدميه مع الألوان لأنه قد يسبب بهتانًا.
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا 

5. معجون الأسنان الأبيض بدون جل

  • ضعي كمية بسيطة على البقعة.
  • افركي بلطف باستخدام فرشاة أسنان قديمة.
  • اتركيها 15 دقيقة ثم اغسلي كالمعتاد.

نصائح وقائية لتجنب بقع العرق

  • استخدمي مزيلات عرق خالية من الألومنيوم.
  • دعي المزيل يجف تمامًا قبل ارتداء الملابس.
  • اغسلي الملابس بعد الاستخدام مباشرة دون تأخير.
  • ارتدي ملابس قطنية تساعد على امتصاص العرق ومنع تراكمه.

ماذا عن الملابس الخفيفة؟

إذا كانت القطعة حريرية أو مصنوعة من قماش رقيق، يفضل اختبار الطريقة على جزء صغير غير ظاهر، أو إرسالها للتنظيف الجاف لتفادي التلف.

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وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

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