للتخلص من بقع عرق الصيف جربي هذه الحيلة

يزداد العرق الذي يفرزه الجسم خاصة فى منطقة تحت الإبطين ويترك رائحة كريهة تترك آثارا فى الملابس مما يشوه مظهرها كما تظل الرائحة موجودة فى بعض الأحيان.





وتعد إزالة بقع العرق من الملابس من أكثر الأمور الصعبة التى تواجه ربة المنزل أثناء عملية الغسيل فقد تظل موجودة حتى بعد غسل الملابس بالمساحيق العادية.

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بعد ذلك ضع الملابس في الشمس حتى يجف مكان العرق تماما ثم قومى بغسلها بالطريقة العادية حتى تزول الرائحة تماما.





يمكن أن يساعد ملح الطعام العادى فى أداء نفس المهمة لكن الملح الخشن أفضل وأقوى كما يجب أن يكون الملح المستخدم ونوع جيد مخزن بطريقة صحيحة ولم يتبلل بالماء.



