قبل قدوم فصل الصيف.. تعرف على أهم مسببات العرق..فيديو

قال الدكتور عاصم فرج استاذ الجلدية، إن المعطرات على الرغم من انها تكون باهظة الثمن احيانا، ولكن العطر الواحد من الممكن أن يتوافق مع شخص دون الآخر، وليس بالضرورة ان يكون سعره بالأساس يليق مع النوع.

وأضاف فرج خلال حواره لـ برنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " الذي يذاع علي فضائيه "سي بي سي" ، ان في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب أحد العطور رائحة كريهة للجسم .





وأشار إلى ان الاطعمة ايضا لها نفس مفعول العطر، فهناك بعض الأطعمة تتسبب للبعض بالرائحة الكريهة.





وأوضح أستاذ الجلدية، أن في حالة الشكوى من الرائحه الكريهه للجسد ، يجب أن يأكل المريض طعام مسلوق طيلة الأسبوع بدون إضافة أية بهارات .





وتابع : أن رائحة العرق يتسبب بها أربع عوامل هما نوع أقمشة اللباس، والأطعمة والملابس والكريمات المرطبة للجسم .