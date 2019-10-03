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انسفي رائحة العرق الكريهة بـ 2 جنيه فقط

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:01 م
انسفى رائحة العرق
انسفى رائحة العرق الكريهة ب2 جنية فقط
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أسماء عبد الحفيظ
يشتكي العديد من الأشخاص من صدور رائحة عرق كريهة منهم، مع استعمال العديد من المزيلات والروائح العطرة التى تجعلهم يتكلفون العديد من النقود فى التخلص من رائحة العرق الكريهة، لذلك نقدّم لك حيلة بجنيهين فقط تجعلك لا تتكلفى الكثير كما أنها ليس لها أى آثار سلبية أو أضرار .

قدم موقع بولد سكاى عن وصفة فعالة وغير مكلفة وآمنة للتخلص من رائحة العرق الكريهة .

- صودا الخبز .
- عصير الليمون .

تمتلك صودا الخبز خصائص مضادة للجراثيم تساعد على التخلص من رائحة الإبط.

المكونات للتخلص من رائحة العرق الكريهة:

1 ملعقة كبيرة صودا الخبز
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

كيف نفعل للتخلص من رائحة العرق الكريهة:

الجمع بين كل من عصير الليمون وصودا الخبز في وعاء.
اغمس كرة قطنية في الخليط و ضعه على المنطقة المصابة.
اتركه لمدة 10-12 دقيقة ثم اغسله.
كرر هذا 3-4 مرات في اليوم للنتيجة المرجو.
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