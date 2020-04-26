بدون مكياج.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

نشرت الفنانة دومينك حوراني صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة ومحتشمة.





وتألقت دومينيك حوراني في إطلالتها مرتدية بنطال ليجن باللون الأسود، مع جاكت أنثوي باللون الأسود مرصع باللون الذهبي.





كما ارتدت الاسكارف على الرقبة، باللون الأصفر لاستكمال إطلالتها المحتمشة.





واستكملت إطلالتها الأنيقة وهي تحمل حقيبة صغيرة الحجم باللون الذهبي، وانتعلت بوت طويل باللون الأسود.





ورفعت شعرها الذهبي لأعلى بطريقة بسيطة وبدون تكلف.





كما تخلت عن وضع اللمسات الجمالية، وفضلت الظهور بدون مكياج.