إعلام فلسطيني: الاحتلال يطلق النار على أفراد الدفاع المدني خلال توجههم لإنقاذ ضحايا حي الزيتون

أعلن إعلام فلسطيني، أنّ الاحتلال أطلق النار على أفراد الدفاع المدني خلال توجههم لإنقاذ ضحايا مجـ زرة حي الزيتون، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من الأراضي المحتلة، إن حالة الخطر قد أُزيلت عن مستوطنات غلاف غزة، بحسب وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك خشية أمنية جديدة على تلك المواقع المحتلة.

وأوضحت أنه منذ الـ7 من أكتوبر 2023 كان قد تم إعلان الأماكن الواقعة هناك مناطق عسكرية مغلقة وتم إخلاء المستوطنين إلى مناطق مختلفة داخل إسرائيل ومناطق الشمال.