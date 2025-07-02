«الأولمبية المصرية» تعزز الرعاية الصحية للاعبيها ببروتوكول طبي لتأهيل لاعبيها وفق أعلى المعايير|تفاصيل

وقّع المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بروتوكول تعاون طبي مع مستشفى جلوبال ميديكال سيتي، يتضمن تنظيم دورات تدريبية لأطباء المنتخبات، وتقديم خدمات طبية للاعبين والعاملين والموظفين باللجنة، وذلك في إطار حرص اللجنة الأولمبية على توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للاعبين الأولمبيين والعاملين بها، حفاظًا على سلامتهم، وضمان علاجهم بتخفيضات ومميزات متميزة وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على مستواهم الفني واستعداداتهم للمنافسات المقبلة.

شهد توقيع البروتوكول كل من: المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس أحمد حمادة، المدير التنفيذي لمستشفى جلوبال ميديكال سيتي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وهم: اللواء حازم حسني، أمين عام اللجنة، واللواء محمد محمود، والكابتن طارق السعيد، عضوا اللجنة، والدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي، والدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية، وهيثم الملاح، نائب رئيس شركة روابط الرياضية، المسوق الحصري للجنة الأولمبية وراعية اللاعبين والأبطال، إلى جانب عدد من مسؤولي مستشفى جلوبال ميديكال سيتي، وهم: الدكتورة رانيا ممدوح، رئيس القطاع الطبي، والدكتورة نسرين رضا، مدير تطوير الأعمال، والدكتورة إيمان قنصوة، مديرة الجودة، والسيدة سمر الأبحر، مديرة المشروعات.

وتأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الشاملة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، لضمان جاهزية الرياضيين بدنيًا وصحيًا، وتوفير بيئة رياضية آمنة وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الإنجازات، ورفع راية مصر في المحافل الرياضية الدولية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول أيضًا تماشيًا مع التعميم الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، لتطبيق الأكواد الطبية الواردة في اللائحة الطبية المعتمدة من الوزارة.

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إنه سعيد بتوقيع البروتوكول مع مستشفى جلوبال ميديكال سيتي، لما فيه من فائدة طبية كبيرة تعود على الرياضيين الأولمبيين. وأوضح أن البروتوكول ينقسم إلى جزأين: الأول يخص تقديم الرعاية الطبية الشاملة في مختلف التخصصات للاعبين الأولمبيين وموظفي اللجنة، أما الجزء الثاني فيتعلق بتقديم تخفيضات كبيرة جدًا لهؤلاء الرياضيين.

وأضاف إدريس أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية داخل المستشفى للأطباء والمدربين والإداريين، بهدف مواكبة التطورات في مجال الإنقاذ الطبي، وذلك بتكلفة مالية رمزية، في إطار تطبيق الكود الطبي الخاص بوزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد حمادة، المدير التنفيذي لمستشفى جلوبال ميديكال سيتي، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، مؤكدًا أن الصحة والرياضة عنصران أساسيان في دعم مسيرة الرياضيين نحو تحقيق البطولات.