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أم تقيم دعوى رؤية على طليقها: بنتك بتتعاير بيك.. تعالى شوفها يوم في الشهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أم تقيم دعوى رؤية على طليقها: بنتك بتتعاير بيك.. تعالى شوفها يوم في الشهر

أم تقيم دعوى رؤية لإجبار طليقها على رؤية ابنته
أم تقيم دعوى رؤية لإجبار طليقها على رؤية ابنته
ميرنا محمود

في واقعة إنسانية مؤثرة، كشفت سيدة تدعى علياء عن تفاصيل معاناتها مع طليقها، الذي ابتعد عن ابنته منذ سنوات طويلة، مؤكدة أنها اضطرت إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى رؤية، ليس لمنعه من رؤية طفلته، وإنما لإجباره على التواصل معها بعدما أصبحت تتأثر نفسيا بسبب غيابه.

وقالت علياء، في فيديو نشرته عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها منفصلة عن والد ابنتها منذ نحو 9 سنوات، مشيرة إلى أنه لم ير طفلته خلال تلك الفترة سوى مرتين أو ثلاث مرات فقط، رغم محاولاتها المتكررة لإقناعه بالاهتمام بابنته.

وأضافت أن طليقها يبرر ابتعاده بأن زوجته الحالية تمنعه من التواصل مع ابنته، خوفا من عودته إليها، مؤكدة أنها لا ترغب في الرجوع إليه، وكل ما تطلبه هو أن يؤدي دوره كأب تجاه طفلته.

وأوضحت الأم أن ابنتها أصبحت تتعرض لمواقف مؤلمة بين زميلاتها بسبب غياب والدها، قائلة: بنتك بتتعاير بيك، وصاحباتها بيسألوها: باباكي فين؟، مؤكدة أنها تناشد والد الطفلة أن يخصص يوما واحدا فقط كل شهر لرؤية ابنته.

كما تطرقت السيدة إلى معاناتها المادية، موضحة أنها تحصل على نفقة تشمل أجر المسكن والفرش والغطاء والحضانة بإجمالي 800 جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية احتياجات طفلتهما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأثارت رواية الأم تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين مطالب بضرورة التزام الأب بمسؤولياته تجاه ابنته، وآخرين دعوا إلى تغليب مصلحة الأطفال وعدم تحميلهم تبعات الخلافات بين الأزواج بعد الانفصال.

واقعه انسانيه اب يمتنع عن رؤية ابنته ام ترفع قضية لاجبار طليقها معاناه طفلة

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