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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز اخبار الوادي الجديد| المحافظ تشهد محاكاة لإدارة الأزمات والطوارئ.. وضبط239 مخالفة تموينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

من داخل مركز السيطرة
محافظ الوادي الجديد تشهد محاكاة لإدارة الأزمات والطوارئ.

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، تنفيذ محاكاة لمجابهة الأزمات والطوارئ من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مدى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ممثلي الجهات المعنية.

واستعرضت المحافظ اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ والخدمات الحيوية، واطمأنت على جاهزية جميع العناصر المشاركة وسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة والتعامل الفوري مع السيناريوهات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، موجهةً باستمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وإدارة الأزمات.

239 مخالفة تموينية وضبط سلع متنوعة خلال حملات يونيو بالوادي الجديد


كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والأنشطة التجارية خلال شهر يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.

وأعلنت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملات التموينية التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن تحرير 239 محضرًا ومخالفة تموينية متنوعة، وذلك ضمن خطة المديرية المستمرة لمتابعة الأسواق والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية والمخابز بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل.

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أن الحملات الرقابية على المخابز البلدية المدعمة أسفرت عن تحرير 39 مخالفة تموينية، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود ميزان، والتوقف عن العمل دون مبرر، والتصرف في أرصدة الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم نظافة المخبز، وعدم وجود قائمة إعلان بالبيانات المقررة.


وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى، أن الحملات المكثفة على الأسواق والمحلات التجارية أسفرت عن تحرير 200 محضر تمويني لمخالفات متنوعة، تضمنت عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر، والغش التجاري، ونقص البيانات المدونة على السلع، وغلق النشاط دون إخطار، وعدم وجود قوائم بيانات أو إعلانات للأسعار، وعدم إعلان أسعار المقررات التموينية، وعدم وجود سجل للزيارات بالمحال التجارية.

وفيما يتعلق بالمضبوطات، تمكنت الحملات من ضبط كميات متنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية المخالفة، حيث شملت المضبوطات الغذائية 40 رغيف خبز بلدي مدعم، و15 كيلو و200 جرام من الأسماك مختلفة الأنواع، و8 شكائر أرز ممتاز، و3 برطمانات سمن بقري وجاموسي، و47 عبوة جبن مختلفة الأنواع، و19 ساندوتش كرواسون فيتا ودومتي، وزجاجة خل تفاح، و8 أكياس بسبوسة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط عدد من السلع غير الغذائية المخالفة، تضمنت 268 علبة سجائر مختلفة الأنواع، و25 كيس مسحوق غسيل، و11 زجاجة عطر، و9 عبوات فازلين، و145 عبوة دهانات وغراء ودوكو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطات، وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

متابعة ميدانية لتوفير السلع المخفضة بمركز باريس في الوادى الجديد

أجرى علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العمل بمنفذ الوحدة المحلية لـ"الشباك الواحد"، والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بالتوسع في توفير السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين..

واطمأن رئيس مركز باريس، خلال جولته على توافر مختلف السلع والمنتجات الأساسية بالكميات المناسبة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على جودة المعروضات واستمرار ضخ السلع بصورة منتظمة لتلبية احتياجات المواطنين، مع الالتزام بالأسعار المقررة التي تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وشدد "نجاح" على القائمين بالمنفذ بضرورة المتابعة المستمرة للمخزون السلعي والتأكد من توافر السلع الأكثر طلبًا، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تتابع بشكل دوري أداء المنفذ ومستوى الخدمات المقدمة به.


وأكد رئيس مركز ومدينة باريس، أن المحافظة تواصل جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال دعم منافذ البيع الثابتة والمتحركة بمختلف المراكز، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

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