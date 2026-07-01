لمواجهة المخالفات.. غلق مخزنين لـ"الفريزة" بمنشأة البكاري في الهرم

قادت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة ومفاجئة استهدفت مخازن "الفريزة" بمنطقة منشأة البكاري التابعة لحي الهرم، لفرض الانضباط وإحكام الرقابة الميدانية.

يأتي ذلك ​تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، برصد المخالفات والتعامل الحاسم مع المنشآت غير المرخصة.

​وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 مخزن لإدارتهما بدون ترخيص، كما تم مصادرة كافة محتوياتهما وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، مع البدء الفوري في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وسط تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق الانضباط التام بالشارع الجيزاوي.

وذلك بحضور اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، واللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، ومحمد حسني، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ونواب رئيس حي الهرم رجائى محمد وتامر جورج وهمت مصطفى ومحمد عبد العظيم، وولاء محبوب مدير العلاقات العامة.