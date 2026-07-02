صدمة بعد المباراة.. مدرب الكونغو يتلقى نبأ وفاة والده خلال المؤتمر الصحفي

في مشهد إنساني مؤثر طغى على أجواء كرة القدم، تلقى المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، سباستيان ديسابر، نبأ وفاة والده خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة منتخبه أمام إنجلترا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت اللحظة الصادمة بينما كان المدرب يتحدث إلى وسائل الإعلام عقب نهاية المباراة، قبل أن يتلقى إخطارًا بالخبر المفجع، ليبدو عليه التأثر الشديد ويغادر قاعة المؤتمر على الفور، دون أن يتمكن من استكمال تصريحاته.

وبعد مغادرة المدرب، تولى المسؤول الإعلامي للمنتخب إبلاغ الحضور بوفاة والد المدير الفني، لتتحول أجواء المؤتمر من الحديث عن أحداث المباراة إلى حالة من الحزن والتعاطف، وسط صمت خيم على القاعة احترامًا للمصاب الأليم.

وانتشرت الواقعة سريعًا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث حرص عدد كبير من الجماهير والمتابعين على تقديم رسائل المواساة والدعم للمدرب، معبرين عن تعاطفهم الكامل معه في هذا الظرف الإنساني الصعب.

كما لقي المدرب دعمًا واسعًا من الجماهير الكونغولية، التي أشادت بما قدمه مع المنتخب خلال البطولة، بعدما نجح في قيادة الفريق لتقديم مستويات قوية ومنافسة أمام أحد أبرز المنتخبات المشاركة، رغم انتهاء مشواره في دور الـ32.

ورأى كثيرون أن الأداء الذي قدمه منتخب الكونغو الديمقراطية أمام إنجلترا عكس الروح القتالية والإصرار الذي زرعه الجهاز الفني داخل الفريق، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد ظهور نال احترام المتابعين.

وتحولت نهاية المباراة من حديث عن النتائج والأداء الفني إلى قصة إنسانية مؤثرة، بعدما امتزجت مشاعر الحزن بما حققه المنتخب من حضور مشرف في البطولة، لتبقى لحظة تلقي المدرب نبأ وفاة والده من أكثر المشاهد تأثيرًا في كأس العالم 2026، وسط دعوات واسعة بأن يلهمه الله الصبر والسلوان، وأن يتجاوز هذه المحنة الأليمة بدعم أسرته ومحبيه والجماهير التي وقفت إلى جانبه.