قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة بعد المباراة.. مدرب الكونغو يتلقى نبأ وفاة والده خلال المؤتمر الصحفي
زيلينسكي يقطع زيارته إلى أيرلندا بعد هجوم روسي واسع على أوكرانيا
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس 2-7-2026
إعلامي أمريكي شهير يتعهد بإنشاء أو دعم "حزب ثالث" في الولايات المتحدة
أم تقيم دعوى رؤية على طليقها: بنتك بتتعاير بيك.. تعالى شوفها يوم في الشهر
السودان.. إحباط تهريب ترسانة أسلحة في ولاية نهر النيل
أسعار النفط تتراجع مع استمرار التهدئة بين واشنطن وطهران وبرنت يغلق عند 71.5 دولارًا
مونديال 2026.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-7-2026 والقنوات الناقلة
دغموم ومخلوف.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة الأهلي والمصري التبادلية
كييف تتعرض لهجوم بصواريخ باليستية وسط تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية
بعد ريمونتادا مثيرة.. بلجيكا تنتزع بطاقة التأهل بفوز قاتل على السنغال
دعاء في جوف الليل.. أوقات مباركة اغتنمها لقضاء الحوائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يقطع زيارته إلى أيرلندا بعد هجوم روسي واسع على أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

قطع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارته الرسمية إلى أيرلندا بصورة مفاجئة، وعاد إلى بلاده عقب تحذيرات استخباراتية من هجوم روسي واسع النطاق استهدف الأراضي الأوكرانية، في تطور يعكس استمرار التصعيد العسكري بين موسكو وكييف ودخول الحرب مرحلة أكثر تعقيدًا من الناحية الأمنية والعسكرية.

وجاء قرار زيلينسكي خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول لتولي أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أنه سيغادر العاصمة دبلن فورًا لمتابعة تطورات الوضع الميداني في أوكرانيا.

 وأكد الرئيس الأوكراني أن المعلومات الاستخباراتية التي تلقتها بلاده تشير إلى أن روسيا كانت تستعد منذ فترة لتنفيذ هجوم واسع، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني والانتباه إلى صفارات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية.

وخلال تصريحاته، شدد زيلينسكي على أن الهجوم يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الأوكراني، مؤكدًا أن أجهزة الدفاع الجوي والقوات المسلحة تعمل بأقصى درجات الجاهزية للتعامل مع التطورات.

 كما أعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته أيرلندا لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، رغم التزام دبلن بسياسة الحياد العسكري التقليدية، معتبرًا أن المساندة الأوروبية تظل عنصرًا مهمًا في صمود بلاده أمام الهجمات الروسية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات متزايدة في التصدي للهجمات الجوية الروسية، مع تقارير تشير إلى ضغوط على منظومات الدفاع الجوي ونقص في بعض الذخائر الاعتراضية، خاصة صواريخ منظومة «باتريوت». 

كما تواصل روسيا تنفيذ هجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، في حين ترد كييف باستهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية داخل الأراضي الروسية، ما يعكس استمرار تبادل الضربات واتساع رقعة المواجهة بين الطرفين.

زيلينسكي اوكرانيا الجيش الروسي ايرلندا كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مجانًا في كأس العالم 2026

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مباشر مجانًا في كأس العالم 2026

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: عودة التسعير التلقائي للمواد البترولية

زيادة أسعار الكهرباء

رسمياً.. زيادة أسعار الكهرباء 20% لهذه الفئات

الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة منسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالمهندسين

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قانونا بشأن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

بالصور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك كاجوال.. منة فضالي تستعرض جمالها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

أسعار سوزوكي سويفت المستعملة في مصر

سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏
سوزوكى سويفت موديل 2022‏

أحدث 5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
سيارات فرنسية

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الأيام اللي جاية

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد