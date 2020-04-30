بجمبسوت مطرز.. دومينيك حوراني تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

نشرت الفنانة دومينيك حوراني صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة غير متوقعة اثارت الجدل.
وتألقت دومينيك حوراني بإطلالة محتشمة لكنها أثارت الجدل بسبب غرابتها، مرتدية جمسوت باللون الأسود ومطرزا بالكامل باللؤلؤ الأبيض والأحمر لإبراز قوامها الرشيق.
كما تركت شعرها الذهبي منسدلا بطريقة متطايرة اعلى الكتف.
وأما من الناحية الجمالية وضعت دومينيك حوراني بعض الماكياج الهادئ المرتكز على الألوان الوردية، كما استخدمت اللون الأحمر في الأظافر لاستكمال شكلها الجمالي.
وارتدت دومينيك حوراني ساعة أنيقة ذهبية في اليد.