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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
اسماء محمد

تصدر  تحليل الهوموسيستين اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد ظهور  مقطع فيديو يكشف ارتباطه بمشاكل صحية ونفسية شائعة مثل أمراض القلب والتفكير المفرط.

ووفقا لما جاء في موقع كليفلاند فإن تحليل الهوموسيستين هو اختبار يعتمد على سحب عينة من الدم بالطريقة التقليدية ويهدف لقياس كمية الأحماض الأمينية في الجسم والتي تسمى الهوموسيستين.

الهوموسيستين مادة كيميائية موجودة بكميات صغيرة في الدم و تساعد فيتامينات ب6، ب9، وب12 على تحليل الهوموسيستين، وتحويله إلى مواد أخرى يحتاجها الجسم ومن المفترض أن تترك هذه العملية مستويات ضئيلة جدًا في الدم.

خطورة ارتفاع الهوموسيستين

ولكن إذا لم تكن هذه العملية تعمل بشكل صحيح، فقد يكون مستوى الهوموسيستين لديك مرتفعًا، يمكن أن يتراكم الهوموسيستين في شرايين الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وتحديدًا:

جلطات الدم .
مرض القلب التاجي .
تصلب الشرايين .
النوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب.
مرض الأوعية الدموية الطرفية .
سكتة دماغية .

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أهمية تحليل الهوموسيستين


 يساعد تحليل الهوموسيستين في تشخيص مشكلات صحية عديدة مثل:

تحديد نقص فيتامين (ب6، ب12، أو ب9)، المعروف أيضًا باسم حمض الفوليك أو حمض الفوليك.


كشف خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لدى الاصحاء والمرضى لذا قم بمراقبة الأشخاص المصابين بأمراض القلب لتحديد ما إذا كانت الحالة تتزايد رغم علاج القلب أم أنها مستقرة.

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يمكن عمل فحص الهوموسيستين كجزء من عملية فحص حديثي الولادة حيث يُمكنه الكشف عن حالة وراثية نادرة تُسمى بيلة الهوموسيستين ويعني هذا الاضطراب عدم قدرة الجسم على معالجة بعض الأحماض الأمينية وعدم الاستفادة منها.

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تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

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