بمايوه فوشيا.. أحدث ظهور لإيمان العاصي من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة من إجازتها الصيفية.

وظهرت إيمان مرتدية توب باللون الفوشيا، وشورت جينز قصير، تاركة خصلات شعرها القصير منسدلة، ولم تضع أيا من مستحضرات التجميل.

مسلسل ولاد الشمس

وكانت قد عبرت النجمة إيمان العاصي، عن سعادتها بنجاح مسلسل ولاد الشمس، والذي يعرض حاليا في منافسات رمضان 2025 عبر منصة واتش ات وقناة on.

وقالت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الشخصي علي "فيسبوك: "مسلسل ولاد الشمس وحلاوة ولاد الشمس، إخراج وتصوير وتمثيل وقصة ومن أحلى مواقع تصوير عيني مرتاحة وأنا بتفرج ، إيه الحلاوة دي فرحانة بيكم جدا ومش عوزاه يخلص مبروك يا غاليين شادي عبدالسلام مبروك من قلب".