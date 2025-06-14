إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة إيمان العاصي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وظهرت إيمان العاصي ، مرتديه بنطال رياضي باللون الأسود، ونسقت معه توب باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إيمان العاصي ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت إيمان العاصي ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة إيمان العاصي