أحمد مرتضي: عضو مجلس الزمالك قالي مقدرش أشكر والدك خوفا على زعل ممدوح عباس

كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق تفاصيل حواره مع أحد أعضاء مجلس الزمالك.



وقال أحمد مرتضي خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:"أنا علي تواصل مع بعض أعضاء مجلس الزمالك الحالي ..ولما حصل هجوم علي واحد منهم بسبب تراجع نتائج ألعاب الصالات كلمته قولتله اطلع قول إنكم بتبنوا فريق ..وفعلا طلع قال كده بس في الآخر جاب سيرة المديونيات وخبط فينا ".

ويضيف أحمد مرتضي :"مرة تاني طلع عضو مجلس إدارة يتكلم عن فرع الزمالك الجديد اتصلت بيه قولتله فيها لما تشكر مرتضي منصور اللي رجع الأرض دي ودفع فلوسها من جيبه ..قالي مينفعش ممدوح عباس هيزعل ".

وأكمل أحمد مرتضي منصور :"معرفش ليه مش بنكبر بعض ..الناس في الأهلي بيتكلموا لحد دلوقتي عن انجازات الفريق مرتجي وصالح سليم وحسن حمدى وعبده سالم الوحش ..ليه عندنا مش بنتكلم عن حلمي زامورا وعن كمال درويش ومرتضي منصور وممدوح عباس .. الأهلي قوي ومسمحش يبقي عنده مجالس بالتعيين لكن إحنا بنضعف نفسنا ونقول معناش فلوس ".