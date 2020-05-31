تسجيل صوتي لم ينشر للفنان الراحل حسن حسني .. شاهد





وعلق ربيع هنيدي على المقطع الصوتي قائلا: "وداعًا لرصاصة حب استقرت في القلب .. وداعا للنجم المصري حسن حسني ، الذي ‏توفى عن عمر 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة".





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وأضاف هنيدى قائلا : طرحل وبحوزتي مقابلة رائعة مسجلة صوتيا لم تظهر بعد كان شاهدا عليها المخرج ‏يونس قطيفان، ادعوا له بالرحمة .. إنا لله وإنا إليه راجعون".‏

يذكر أن الفنان حسن حسنى توفى امس بعد تعرضه الى ازمة قلبية مفاجئة نقل على اثرها الى مستشفى دار الفؤاد الا ان لم يستطع الاطباء اللحاق به.





وشيعت أمس جنازة الفنان الراحل فى مقابر الاسرة بطريق الفيوم الصحراوى وغاب عنها الفنانين حيث لم يحضر سوى محمد الصاوى ومنير مكرم وسعد الصغير.