وقف بجوارهم.. سعد الصغير: غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني غير متوقع



هاجم الفنان سعد الصغير الفنانين الذين لم يشاركوا في تشييع جثمان الفنان الراحل حسن حسنى والتى انتهت منذ قليل، حيث تم دفن الجثمان فى مقابر الأسرة بطريق الفيوم الصحراوى.















واستنكر سعد الصغير عدم حضور الفنانين، خاصة أن الراحل وقف بجوارهم فى أعمالهم الفنية ويعتبر الأب الروحى للأجيال الحالية، وهو أمر غير متوقع منهم حتى وإن كانوا خائفين من الإصابة بفيروس كورونا.









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وانتابت سعد الصغير حالة من البكاء الشديد أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل، خاصة أنه يعتبره الأب الروحى له، حيث قدما سويا أول عمل له فيلم "لخمة راس".











وحرص سعد على التواجد خلال تشييع جثمان الفنان الراحل متخذا جميع الإجراءات الاحترازية التى تحميه من الإصابة بفيروس كورونا، حيث ظهر مرتديا الكمامة والقفازات.







