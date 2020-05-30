AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. انهيار زوجة وابنة حسن حسني من البكاء خلال تشييع الجنازة

السبت 30/مايو/2020 - 12:56 م
حسن حسنى وزوجته
حسن حسنى وزوجته
Advertisements
أحمد إبراهيم
انهارت من البكاء كل من زوجة وابنة الفنان حسن حسنى أثناء تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم الصحراوى. 
وحرص عدد من الفنانين ومنهم سعد الصغير ومنير مكرم على حضور تشييع جثمان الفنان الراحل. 

وتوفي قبل ساعات الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة، حيث جسد الفنان حسن حسني العديد من الأدوار المتنوعة والمختلفة سواء في السينما أو الدارما أو المسرح.

الأعمال الفنية لـ حسن حسني 

وقدم حسن حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

أقرأ أيضا 

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل حسن حسني (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).


وتم تكريم الفنان حسن حسني خلال الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تفاصيل وفاة حسن حسني
أما عن تفاصيل وفاة حسن حسني، فقد غيب الموت الفنان الكبير داخل مستشفى دار الفؤاد، قبل قليل، بعد إصابته بأزمة قلبية، وحاول الأطباء كثيرا إنعاش قلبه أكثر من مرة، لكن باءت محاولاتهم بالفشل، وفارق حسن حسني الحياة عن عمر يناهز 89 عاما.

آخر ظهور للفنان حسن حسني قبل وفاته
وكان أخر ظهور للفنان الكبير حسن حسني، مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي بصحبة حفيدة، وكان بمثابة أخر ظهور له في العلن قبل أن يدخل إلى المستشفى.  
شاهد.. انهيار زوجة وابنة حسن حسني من البكاء خلال تشييع الجنازة
شاهد.. انهيار زوجة وابنة حسن حسني من البكاء خلال تشييع الجنازة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة قلبية.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن عمر 89 عاما

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني

مش عارف الناس مستعجلة على ايه.. هكذا رد حسن حسني على شائعة وفاته قبل عدة أشهر

هتوحشنا.. السقا يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

الله يرحمك ياعمي.. حمادة هلال يطلب الدعاء للراحل حسن حسني

وجعت قلبي.. هنيدي يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

مستعدون للعودة فورًا.. مصر للطيران: استئناف الرحلات الخارجية قرار دولة.. فيديو

الرسالة وصلت.. تركي آل الشيخ: شعب مصر أهل طيبة وكرم وأخلاق

زوجة أحمد الفيشاوى تحتفل بعيد زواجهما بالكمامة .. شاهد

جسم واحد و رأسين.. شاهد أغرب حالة توأم في العالم

ألف رحمة ونور.. عبلة كامل تنعى حسن حسني بكلمات مؤثرة

طيران الهند يعيد رحلة طيران متجهة إلى موسكو من منتصف الطريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مقابر لسكان القاهرة إلى أكبر مقر تجارى.. شارع عبد العزيز أنشأه الخديو إسماعيل رشوة للوالى العثمانى

بجمبسوت مشجر.. رحاب الجمل تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني