وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن عمر 89 عاما

الأعمال الفنية لـ حسن حسني





تفاصيل وفاة حسن حسني

أما عن تفاصيل وفاة حسن حسني، فقد غيب الموت الفنان الكبير داخل مستشفى دار الفؤاد ، قبل قليل، بعد إصابته بأزمة قلبية، وحاول الأطباء كثيرا إنعاش قلبه أكثر من مرة، لكن باءت محاولاتهم بالفشل، وفارق حسن حسني الحياة عن عمر يناهز 89 عاما.





اخر ظهور للفنان حسن حسني قبل وفاته

وكان أخر ظهور للفنان الكبير حسن حسني، مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي بصحبة حفيدة، وكان بمثابة أخر ظهور له في العلن قبل أن يدخل إلى المستشفى.





توفي قبل قليل الفنان الكبيرقبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة، حيث جسد الفنانالعديد من الأدوار المتنوعة والمحتلفة سواء في السينما أو الدارما أو المسرح.