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فن

وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن عمر 89 عاما

السبت 30/مايو/2020 - 03:07 ص
حسن حسني
حسن حسني
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نبيل العدوى
توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة، حيث جسد الفنان حسن حسني العديد من الأدوار المتنوعة والمحتلفة سواء في السينما أو الدارما أو المسرح.

الأعمال الفنية لـ حسن حسني 

وقدم حسن حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

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ومن أبرز أفلام الفنان الراحل حسن حسني (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريم الفنان حسن حسني خلال الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تفاصيل وفاة حسن حسني
أما عن تفاصيل وفاة حسن حسني، فقد غيب الموت الفنان الكبير داخل مستشفى دار الفؤاد، قبل قليل، بعد إصابته بأزمة قلبية، وحاول الأطباء كثيرا إنعاش قلبه أكثر من مرة، لكن باءت محاولاتهم بالفشل، وفارق حسن حسني الحياة عن عمر يناهز 89 عاما.

اخر ظهور للفنان حسن حسني قبل وفاته
وكان أخر ظهور للفنان الكبير حسن حسني، مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي بصحبة حفيدة، وكان بمثابة أخر ظهور له في العلن قبل أن يدخل إلى المستشفى.

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