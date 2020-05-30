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فن

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 03:21 ص
حسن حسني
حسن حسني
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محمد نبيـل
غيب الموت الفنان الكبير حسني حسني قبل قليل بعد محاولات الأطباء إنعاش قلبه أكثر من مرة بمستشفى دار الفؤاد، بعد أن قدم عشرات الأدوار للسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.


ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

وظهر حسن حسني مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي بصحبة حفيدة، وكان بمثابة أخر ظهور له في العلن قبل أن يدخل إلى المستشفى.
أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني
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