أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني

غيب الموت الفنان الكبير حسني حسني قبل قليل بعد محاولات الأطباء إنعاش قلبه أكثر من مرة بمستشفى دار الفؤاد، بعد أن قدم عشرات الأدوار للسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.





وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.





وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.



وظهر حسن حسني مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي بصحبة حفيدة، وكان بمثابة أخر ظهور له في العلن قبل أن يدخل إلى المستشفى.