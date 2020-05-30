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فن

الملكة فريدة طلبت التصوير معه.. حسن حسني زاهد الحوارات والصور الصحفية

السبت 30/مايو/2020 - 03:59 ص
حسن حسني
حسن حسني
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محمد نحلة

توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.


وتم تكريم حسن حسني فى مهرجان القاهرة الدورة الأربعين، وقال فى أحد تصريحاته، أنه لايحب أن يجري أى حوارات صحفية ولا يبحث عن صورته فى الجرائد، مهما كانت الشخصية التى تصور معها.


وضرب مثل قائلا:"قدمت مسرحية "ايزيس وازوريس" في فرنسا، وكان أول الحاضرين الملكة فريدة"، وتابع أنه على الرغم من كونه كان يحلم أن يتصور معها وهو طفل، وهي من طلبت منه ذلك بعد عرض المسرحية إلا أنه لم يبحث عن الصورة ولا يعرف مصيرها.


وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.


ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة ال40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


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