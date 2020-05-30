مش عارف الناس مستعجلة على ايه.. هكذا رد حسن حسني على شائعة وفاته قبل عدة أشهر

غيب الموت الفنان الكبير حسني حسني قبل قليل عن عمر ناهز ال89 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وحاول الأطباء إنعاش قلبه أكثر من مرة بمستشفى دار الفؤاد، بعد أن قدم عشرات الأدوار للسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.





وكان الفنان حسن حسني قد تحدث خلال لقاء مع الاعلامية بوسي شلبي على هامش تكريمه من نقابة المهن التمثيلية قبل عدة أشهر عن شائعات وفاته التي تنتشر بين حين وأخر وقال: أنا مش عارف الناس مستعجلة على ايه؟!





وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.



