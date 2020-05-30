مش عارف الناس مستعجلة على ايه.. هكذا رد حسن حسني على شائعة وفاته قبل عدة أشهر

غيب الموت الفنان الكبير حسني حسني قبل قليل عن عمر ناهز ال89 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وحاول الأطباء إنعاش قلبه أكثر من مرة بمستشفى دار الفؤاد، بعد أن قدم عشرات الأدوار للسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.
وكان الفنان حسن حسني قد تحدث خلال لقاء مع الاعلامية بوسي شلبي على هامش تكريمه من نقابة المهن التمثيلية قبل عدة أشهر عن شائعات وفاته التي تنتشر بين حين وأخر وقال: أنا مش عارف الناس مستعجلة على ايه؟!
وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).
وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.
وظهر حسن حسني مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي بصحبة حفيدة، وكان بمثابة أخر ظهور له في العلن قبل أن يدخل إلى المستشفى.