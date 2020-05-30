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فن

تم تكريمه وهو عايش.. سر بكاء حسن حسني خلال الدورة 40 من مهرجان القاهرة

السبت 30/مايو/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

رحل عن عالمنا الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.


وكرم حسن حسني في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة، وأثناء ندوته بالمهرجان بكى وقال أنه سعيد بتلقيه التكريم وهو حي يرزق، ووجه الشكر لكل القائمين على المهرجان لهذه الخطوة.


وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.


ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).


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