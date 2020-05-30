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فن

حسن حسنى: سعيت للتمثيل في سارق الفرح فحصدت 5 جوائز

السبت 30/مايو/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

رحل عن عالمنا الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.


وحكى الراحل فى أحد  الندوات أنه كان يحب المخرج الكبير داوود عبد السيد، وسعى للعمل معه في فيلم "سارق الفرح" وأخبره أنه يريد أن يتواجد حتى لو بدون أجر، وبالفعل ضمه داوود  وحصل على 5 جوائز بسبب شخصيته بالعمل.


وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).


وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


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