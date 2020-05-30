مع السلامة يا أستاذ.. كريم عبد العزيز ينعي الفنان حسن حسني

نعي الفنان كريم عبد العزيز وفاه الفنان القدير حسن حسني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
وكتب كريم عبد العزيز : لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا أستاذ البقاء لله وربنا يرحمك ويغفرله
وتوفى منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية.
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وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا أستاذ البقاء لله وربنا يرحمك ويغفرلكPosted by Karim Abdel Aziz on Friday, 29 May 2020