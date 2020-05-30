AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مع السلامة يا أستاذ.. كريم عبد العزيز ينعي الفنان حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 03:34 ص
حسن حسن
حسن حسن
Advertisements
ميرنا محمود
نعي الفنان كريم عبد العزيز وفاه الفنان القدير حسن حسني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب كريم عبد العزيز : لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا أستاذ البقاء لله وربنا يرحمك ويغفرله

وتوفى منذ قليل الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية.

اقرا ايضا :
 وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا أستاذ البقاء لله وربنا يرحمك ويغفرلك

Posted by Karim Abdel Aziz on Friday, 29 May 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من أشرف عبد الباقي على وفاة والد علي ربيع

محمد عز ينعى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

أحمد زاهر ناعيا والدة دنيا عبد العزيز: كانت أكتر من أمي

الموت يفجع الإعلامية فرح علي

وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن عمر 89 عاما

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني

ترشيحاتنا

حلقة خاصة من صدى البلد عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي .. فيديو

12 ساعة فى غيبوبة.. الدكتور محمود سامى: فقدت بصري وأمشي وراء أمل 1%.. فيديو

عدم ارتداء الكمامة القماش.. تعرف على شروط السفر الداخلي بالسعودية

دعوة مصري مظلوم تخسف بك الأرض.. عائشة الرشيد تقصف جبهة النائبة الكويتية صفاء الهاشم

عقار هيدروكسي كلوروكوين يسبب نتائج كارثية.. لجنة مكافحة فيروس كورونا: تغيير بروتوكول العلاج خلال ساعات

بعد إصابة محمود سعد بـ كورونا .. اتحاد الكرة: ننتظر قرار الدولة لعودة الدوري أو إلغائه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برجر كورونا.. إدارة مطعم تلجأ إلى فكرة جنونية لجذب الزبائن.. شاهد

حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد

كيفية استخدام زيت الخروع للتخلص من السيلوليت