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فن

بوسي شلبي: البقاء لله عم حسن حسني الطيب

السبت 30/مايو/2020 - 03:34 ص
حسن حسني
حسن حسني
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ميرنا محمود
اعلنت الاعلامية بوسي شلبي وفاة الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد.

وكتبت :البقاء لله عم حسن حسني الطيب
يذكر ان شارك  الفنان الكبير حسن حسني  فى العديد من الأعمال ، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

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 وقدم حسني (86 عاما) على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).
وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.
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