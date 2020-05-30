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فن

شاهد.. آخر ظهور للفنان حسن حسني برفقة حفيده

السبت 30/مايو/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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منار نور
تدوالا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة اخر ظهور للفنان الراحل حسن حسني  برفقة حفيده محمود. 

ويعد ذلك هو آخر ظهور للفنان الكبير، قبل رحيله المفاجئ، منذ قليل، إثر أزمة قلبية.

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
شاهد.. آخر ظهور للفنان حسن حسني برفقة حفيده
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