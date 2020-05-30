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فن

وفاة ابنته بالسرطان.. أزمات في حياة الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 04:37 ص
جنازة ابنة حسن حسني
جنازة ابنة حسن حسني
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نورا نبيل
توفي منذ قليل النجم القدير حسن حسني بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع خلال الساعات الماضية ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز ال89 عامًا .

وبعيدًا عن مشوار حسن حسني العريق المليء بالعديد من البصمات الفنية الناجحة ، فقد تعرض لعدد من الأزمات في حياته .


أبرز هذه الأزمات وفاة إبنته رشا بعد صراع مع مرض السرطان عام 2013 وقد غير هذا الحدث حياته وجعله يبتعد عن الفن لفترة وأصيب بإكتئاب شديد وقتها .

الأزمة الثانية كانت الإساءة للشعب المغربي بعد تسريب مقطع فيديو له وهو يتحدث عن نساء المغرب وينصح صديقه بعدم قضاء شهر العسل في المغرب وقال :"حد يروح المطعم ومعاه سندوتش" لكنه حرص على الخروج والتأكيد أنه لم يقصد الإساءة للشعب المغربي .

الأزمة الثالثة كانت ملاحقة شائعات الوفاة له باستمرار حيث لم يكن يمر شهرين إلا وتظهر شائعة تزعم تدهور حالته الصحية ووفاته وكانت هذه الشائعات تزعجه وهو ما جعله يعلق على إحدى هذه الشائعات " هي الناس مستعجلة على أيه"..
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