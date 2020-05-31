بعد إحياء حفل زفاف صديقه.. إيساف في مرمى نيران النقد على السوشيال ميديا.. تفاصيل

أثار الفنان ايساف حالة من الجدل بسبب تداول مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إحيائه حفل زفاف في منطقة المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، رغم التحذيرات من التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا.





وتعرض إيساف لهجوم لاذع من قبل رواد سوشيال ميديا الذين هاجموه بشدة بسبب مشاركته في إحياء حفل زفاف، وعلقوا "الفنان قدوة ولازم ياخذ باله من تصرفاته"، وكتب حساب آخر "تصرف غير مسؤول".





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وفي هذا السياق، أكد إيساف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يحاول التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مع أخذ احتياطاته للوقاية من الفيروس، ونزوله للضرورة حتى تنتهي الأزمة الراهنة.





وتحدث في لايف مع "صدى البلد" عن كواليس فيديو كليب أغنيته الجديدة مع باسكال مشعلاني "فرصة نرجح"، حيث أكد أن الأغنية كانت عبارة عن أوبريت سيجمع عددا من المطربين من ثم اقتصر الأمر عليه هو وباسكال.



