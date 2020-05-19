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فن

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد عقد قرانها

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:59 ص
شقيقة محمد رمضان
شقيقة محمد رمضان
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سعيد فراج
نشرت إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عدة صور لها، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها، مع زوجها، حسام أحمد، بعد عقد قرانهما، أمس الإثنين 18 من مايو. 


وعلقت إيمان رمضان، على صور عقد قرانها: «حبيبى وجوزي ربنا يخليك ليا، الحمد لله على هديتك يا رب»، لتنهال عليها التعليقات بالتهاني من المتابعين. 

من جهة أخرى، حقق الفنان محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني، بمسلسل «البرنس» الذي يعرض حاليًا عبر قناة dmc الفضائية. 

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث العمل فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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