أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد عقد قرانها

حسام أحمد، بعد عقد قرانهما، أمس الإثنين 18 من مايو.

من جهة أخرى، حقق الفنان محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني، بمسلسل «البرنس» الذي يعرض حاليًا عبر قناة dmc الفضائية.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.





وتدور أحداث العمل فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



