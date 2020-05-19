بإطلالة بسيطة.. شقيقة محمد رمضان تتألق فى عقد قرانها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا جديدة لـ إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان من عقد قرانها فى المنزل وسط حضور الأهل.
وظهرت شقيقة محمد رمضان بإطلالة بسيطة، مرتدية بنطلون أسود مع بلوزة باللون الأبيض مصنوعة من القماش الستان، ونسقت معهما جاكيت أبيض ذات تصميم كلاسيك.
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واتسمت إطلالة شقيقة محمد رمضان بأنها عصرية وبسيطة، كما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة وغير المبالغ فيها، مما منحها إطلالة متكاملة متناسقة مع بعضها البعض.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شقيقة محمد رمضان على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.