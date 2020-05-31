إليسا تدعم حرية الرأي عبر تويتر: بدنا نحترم كل الآراء

لا تفوت الفنانة اللبنانية إ ليسا فترة من دون التعبير عن رأيها في الأمور السياسية، وبالأخص في تلك الفترة التي تشهد صراعات وخلافات في الساحة السياسية اللبنانية.





وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة :" نحنا لاقطين الحرية من طرفها. ما فينا نكون عم نثور ونطلب الحرية، بس نحنا بنفس الوقت ما فينا نتقبل لما حد يكون عنده رأي غير عن رأينا".





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واضافت :"يا بدنا نحترم كل الآراء تا نستاهل نكون ديمقراطيين يا إما ما منستاهل الديمقراطية ! رأيك حر لو كان ضدي".





وعلى صعيد آخر، طرحت إليسا أغنيتها الجديدة قهوة الماضي ثاني ايام عيد الفطر والتي تجاوزت المليون مشاهدة في أيام قليلة وتصدرت تريند يوتيوب.



