AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إليسا تحصد 1.2 مليون مشاهدة بـ قهوة الماضي

السبت 30/مايو/2020 - 12:04 ص
إليسا - قهوة الماضي
إليسا - قهوة الماضي
Advertisements
سعيد فراج
حصدت الفنانة اللبنانية إليسا، مليون و265 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيها التي تحمل اسم «قهوة الماضي» بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 25 مايو الجاري، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. 

أغنية «قهوة الماضي» لـ إليسا، كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي أغنية ضمن البوم اليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتقول كلمات الأغنية.

بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك 
ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك
بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل
إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك 
حبيبي
بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا
في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى
قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا
يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك

وطرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يللا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. ويا دنيا جنان بجنان.. ويا دنيا جنان بجنان".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"هنغني كمان وكمان" تحتل رقم 30 على تطبيق Deezer العالمي

هنغنى كمان وكمان لـ إليسا تحصد 3.7 مليون مشاهدة.. فيديو

هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحصد 3.9 مليون مشاهدة.. فيديو

هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحصد 4.3 مليون مشاهدة.. فيديو

إليسا في طريقها للمليون الخامس بأغنية هنغني كمان وكمان.. فيديو

هنغني كمان وكمان لـ إليسا تحقق 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

ترشيحاتنا

شذوذ جنسي ومتعة حرام ومخدرات.. 6 وقائع مشينة في أسبوع العيد أدت لمقتل أصحابها

أخبار الرياضة.. هدف الأهلي يرحب بالانتقال للزمالك.. ومحمد صلاح رابع أغنى لاعب في العالم

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

يخلصك من الفضلات .. أقوى مشروب لتنظيف القولون

العدل عن بعد.. هكذا ستدار منظومة القضاء السعودي في زمن كورونا

أنا بحبه أكتر.. دينا الشربيني: عمرو دياب غير حياتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 علامات إذا ظهرت عليك تنذرك بـ سرطان الثدي

فقدان السمع.. مضاعفات غير متوقعة لـ تراكم شمع الأذن لفترات طويلة

بـ الأحمر المكشوف .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة