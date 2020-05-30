إليسا تحصد 1.2 مليون مشاهدة بـ قهوة الماضي

بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك

بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك

وطرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".



