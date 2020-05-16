إليسا: قهوة الماضي من أقرب الأغاني لقلبي

تستعد الفنانة إليسا لطرح أغنية جديدة بعنوان "قهوة الماضي"، وذلك في عيد الفطر المقبل، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومها الجديد.





وعبّرت إليسا عن تحمسها لطرح الأغنية من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت :" قهوة الماضي من أقرب الأغاني لقلبي بالفترة الأخيرة، ورح تصدر على العيد إن شاء الله. كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وأول أغنية لبنانية بتسمعوها من الألبوم الجديد".





كانت إليسا أعلنت أنها سوف تطرح أغنية من ألبومها الجديد بمناسبة عيد الفطر، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي.





وغردت إليسا قائلة: "ماذا عن طرح أغنية من ألبومي الجديد خلال الأيام المقبلة للاحتفال بالعيد، ما هي الأغنية التي تريدون الاستماع إليها؟".





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