اطلبوا الخير من بطون شبعت.. إليسا تستشهد بمقولة الإمام علي

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا ، تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، استشهدت فيهما بمقولة للإمام علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-.





وكتبت إليسا في تغريدتها: «اطلبوا الخير من بطون شبعت ثم جاعت؛ لأن الخير فيها باق، ولا تطلبوا الخير من بطون جاعت ثم شبعت؛ لأن الشح فيها باقٍ #الامام_علي».









من جهة أخرى، حققت أغنية "هنغني كمان وكمان" لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى".





هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يللا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. ويا دنيا جنان بجنان.. ويا دنيا جنان بجنان".

"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيى، توزيع: إلهامي دهيمة، تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.

يذكر أن تستعد إليسا لطرح ألبومها الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد طرح آخر ألبوماتها "إلى كل اللي بيحبوني" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت طرحه.



