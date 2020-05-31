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فن

فنانة تحرج محمد رمضان بعد أزمة بطل la casa de papel .. وخلافات بين تامر عاشور وخطيبته مجددا

الأحد 31/مايو/2020 - 05:17 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

حرصت إيمي طلعت زكريا على نعي الفنان الراحل حسن حسني الذي رحل عن عالمنا أمس إثر أزمة قلبية.


نشرت الفنانة أمل العوضي عبر حسابها على "سناب شات"  مقطع فيديو للفنان الأسباني Enrique Arce يهنئها على مشاركتها في الأغنية المصورة الجديدة للمطرب ماجد المهندس.

ذكرت عدة تقارير أن الفنان تامر عاشور بصدد الانفصال عن خطيبته دارين حلمي للمرة الثانية بعد أن كانا قد عادا إلى بعضهما بعضًا مرة أخرى في نهاية عام 2019.

نشرت الفنانة ساندي صورة عبر حسابها  الشخصي "انستجرام" وهي ترتدي بدلة تشبه بدلة رائد الفضاء، ومعها كافة الإجراءات الوقائية، لكي تضمن عدم الإصابة بالفيروس.


نشرت الفنانة نسرين أمين عبر حسابها على "توتير" صورة للكمامات، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"فيس بوك".

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