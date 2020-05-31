بسبب رسالة ابنته.. طلعت زكريا يتصدر جوجل بعد وفاة حسن حسني

حرصت إيمي طلعت زكريا على نعي الفنان الراحل حسن حسني الذي رحل عن عالمنا أمس إثر أزمة قلبية.
وكتبت إيمي طلعت زكريا عبر حسابها الشخصي انستجرام: "ربنا يرحمك انت وبابا ".
وشارك طلعت زكريا مع حسن حسني في عدد من الأفلام منها حاحا وتفاحة، غبي منه فيه، محامي خلع وغيرها، وبعد رسالة إيمي تصدر اسم الفنان طلعت زكريا مؤشر البحث جوجل.
وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التليفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).