بسبب الراحل حسن حسني.. محمد إمام يتصدر جوجل

تصدر الفنان محمد إمام محرك بحث جوجل بعد توجيه رسالة مؤثرة للفنان الراحل حسن حسني الذي رحل عن عالمنا امس.
كان محمد إمام اعرب عن حزنه لرحيل حسن حسني من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. هتوحشنا جدًا يا عم حسن .. البقاء لله".
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وتوفى حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاما اثر اصابته بازمة قلبية.
يذكر أن آخر مشاركات الفنان الكبير حسن حسنى، كانت في مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.