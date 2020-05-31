بسبب الراحل حسن حسني.. محمد إمام يتصدر جوجل

تصدر الفنان محمد إمام محرك بحث جوجل بعد توجيه رسالة مؤثرة للفنان الراحل حسن حسني الذي رحل عن عالمنا امس.





كان محمد إمام اعرب عن حزنه لرحيل حسن حسني من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. هتوحشنا جدًا يا عم حسن .. البقاء لله".





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وتوفى حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاما اثر اصابته بازمة قلبية.



