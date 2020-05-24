بسيطة وغير مكلفة.. 10 صور تبرز جمال إطلالات زوجة محمد رمضان

تصدرت نسرين السيد زوجة الفنان محمد رمضان مؤشر البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد احتفالها أمس بعيد ميلاد زوجها محمد رمضان في المنزل برفقة أولادهم.





وتتألق زوجة محمد رمضان برفقته في مرات قليلة، الإ أنها تتميز في الظهور بإطلالات بسيطة وغير مكلفة، كما تميل إلى الألوان التي تبرز جمالها مثل الألوان الفاتحة، كـ إطلالتها في عيد ميلاد زوجها أمس فـ ظهرت بجمبسوت بسيط.





كما تفضل زوجة محمد رمضان في تسريحات الشعر المجعدة والانسيابية فهي تحاول أن تغير من شكلها الجمالي كل فترة، فتارة تظهر بالشعر البني وتارة أخرى تظهر بالشعر الأصفر البولندي.





كما تميل زوجة محمد رمضان بوضع المكياج الناعم الذي يبرز ملامحها الرقيقة.





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