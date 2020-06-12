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مرأة

بعد ارتباطها بـ كورونا.. 7 أعراض لـ التلف الرئوي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:32 م
اسماء محمد
فى الشهور الماضية تمكن الاطباء من رصد أبرز علامات الاصابة بفيروس كورونا، وكان من بينها بل وأخطرها التليف الرئوى لأنه يهدد حياة الانسان بالخطر.

يعد التليف الرئوى من أخطر المشكلات الصحية التى تواجه الانسان بصفة عامة ومرضى كورونا بل وعدد من متعافى كورونا بصفة خاصة حيث تفقده القدرة على التنفس وتوصيل الاكسجين اللازم للعمليات الحيوية.
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نعرض فيما يلى اعراض التليف الرئوى للتمكن من اكتشافه بشكل سريع وفقا لما ذكره موقع " stylecraze" 
- صعوبة وضيق التنفس 
- الشعور بالاجهاد والتعب والضعف
- وجود سعال جاف
-فقدان الوزن غير المبرر
- المعاناة من آلام في العضلات 
- الشعور بالآم فى المفاصل
-ارتعاش الأطراف أصابع اليدين والقدمين

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