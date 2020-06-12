اكتشاف جديد.. نزلات البرد تعطي مناعة 17 سنة ضد كورونا .. تفاصيل

وصلت دراسة علمية إلى أن بعض أشكال نزلات البرد قد تساعد في توفير مناعة داخل جسم الشخص لفيروس كورونا ، وطبقا لبحث خبراء المناعة ، فإن الحماية تستمر ضد الفيروس المستجد حتى 17 عاما.





يؤكد الباحثون بأن المرضى الذين سبق لهم الإصابة بنزلات البرد، من فصيلة فيروسات بيتا كورون ، قد يكون لديهم مناعة أو قد يعانون من شكل أخف من المرض.

اقرأ المزيد:





تسبب فيروسات Betacoronavirus، وخاصة OC43 و HKU1 نزلات البرد الشائعة ولكن أيضًا التهابات شديدة في الصدر لدى كبار السن وأصغر المرضى.





وتتماثل هذه الفئة مع العديد من السمات الجينية في الفيروسات التاجية Covid-19 و MERS و SARS، والتي تنتقل جميعها من الحيوانات إلى البشر.





تساهم الفيروسات التاجية فيما يصل إلى 30% من جميع نزلات البرد، ولكن لا يُعرف على وجه التحديد عدد النزلات التي تسببها أنواع فيروسات بيتاكورونافا.



