للعظام والقلب وفترة الحيض.. 3 أطعمة يجب تناولها فورا أبرزها السمك

الفيتامينات والمعادن، للحفاظ على صحتها، وعدم إصابتها بالاكتئاب والقلق باستمرار، كما تلك الأطعمة تحافظ على صحة العظام وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. تحتاج السيدات إلى تناول بعض الأطعمة الصحية التي تحتوي على





وكشف موقع "timesofindia"، عن بعض الأطعمة الصحية التي يجب أن تتناولها السيدات وهي:





1- الأسماك الدهنية :

إن تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون أو السردين، مرة أو مرتين كل أسبوع أمر لا بد منه لكل السيدات، فهي مصدر غني بالحديد وهو نقص شائع في فترة الحيض، فهي مليئة بأوميجا 3 الذي يحمينا من العديد من المشاكل الصحية، ويقلل تناول الأسماك الدهنية من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب و آلام المفاصل





2- منتجات الألبان:

نقص الكالسيوم هو واحد آخر من المخاوف الصحية الرئيسية التي تؤثر على النساء في جميع أنحاء العالم، ويعد كل من الحليب واللبن مصدرًا ممتازًا للكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام، كما يعد الزبادي مفيد لصحة الأمعاء والهضم السليم للطعام، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم المفيدة لضغط الدم.





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3- بذور الكتان :

بذور الكتان هي مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والمواد الغذائية والمعادن الأخرى، قد يساعد الاستهلاك المنتظم للبذور البنية على تنظيم الدورة الشهرية وتوفير الراحة من المضايقات الأخرى المرتبطة بالحيض، كما أنها مفدة لصحة السيدات لأنها تساعد على تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الدم وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.







