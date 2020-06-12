AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للعظام والقلب وفترة الحيض.. 3 أطعمة يجب تناولها فورا أبرزها السمك

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:15 ص
3 أطعمة يجب تناولها
3 أطعمة يجب تناولها فورا ابرزها السمك
Advertisements
حياة عبد العزيز
تحتاج السيدات إلى تناول بعض الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، للحفاظ على صحتها، وعدم إصابتها بالاكتئاب والقلق باستمرار، كما تلك الأطعمة تحافظ على صحة العظام وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكشف موقع "timesofindia"، عن بعض الأطعمة الصحية التي يجب أن تتناولها السيدات وهي:

1- الأسماك الدهنية :
إن تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون أو السردين، مرة أو مرتين كل أسبوع أمر لا بد منه لكل السيدات، فهي مصدر غني بالحديد  وهو نقص شائع في فترة الحيض، فهي مليئة بأوميجا 3 الذي يحمينا من العديد من المشاكل الصحية، ويقلل تناول الأسماك الدهنية من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وآلام المفاصل.

2- منتجات الألبان:
نقص الكالسيوم هو واحد آخر من المخاوف الصحية الرئيسية التي تؤثر على النساء في جميع أنحاء العالم، ويعد كل من الحليب واللبن مصدرًا ممتازًا للكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام، كما يعد الزبادي مفيد لصحة الأمعاء والهضم السليم للطعام،  كما أنها تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم المفيدة لضغط الدم.

اقرأ ايضًا:

3- بذور الكتان :
بذور الكتان هي مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والمواد الغذائية والمعادن الأخرى، قد يساعد الاستهلاك المنتظم للبذور البنية على تنظيم الدورة الشهرية وتوفير الراحة من المضايقات الأخرى المرتبطة بالحيض، كما أنها مفدة لصحة السيدات لأنها تساعد على تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الدم وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينها تعزيز صحة القلب.. فوائد صحية مذهلة لتناول البندق

إنقاص الوزن .. ننشر أهم مزايا بذور الكتان

نستهدف زيادة زراعة الكتان.. البحوث الزراعية: يعمل على إنقاص الوزن ويحد من سرطان الثدي والبروستاتا.. و«الفلاحين»: زيادة مساحته بنحو 10 آلاف هذا العام

فى الفرشة.. قصة موسم أسماك الشعور الذي ينتظره الصيادون كل عام في البحر الأحمر

تلف الأسنان و إعتام عدسة العين أبرزها.. مخاطر نقص الكالسيوم على الصحة

تحمي من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الشيا

ترشيحاتنا

القبض على عجوز تسبب في مقتل إوزة .. صور

أخبار الرياضة السعودية .. إصابة حارس الوحدة بفيروس كورونا .. لفتة إنسانية من السومة تجاه ناديه السابق في سوريا

بعد طرحها.. أغنية كورونا فيروس لـ محمد رمضان تتصدر تريند جوجل

أغنية جديدة لزوجته.. محمد الشرنوبي يكشف عن مفاجأة في عقد قرانه

اخبار الفن .. الشرنوبي يكشف عن مفاجأة لزوجته راندا رياض .. ومحمد رمضان يتصدر تريند بـ كورونا فيروس

حكم صلاة الجمعة خلف الراديو أو التليفزيون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعظام والقلب وفترة الحيض.. 3 أطعمة يجب تناولها فورا أبرزها السمك

مرسيدس تكشف عن مايباخ S 650 Night Edition .. صور

1740 يورو.. تعرف على سعر وماركة نظارة محمد رمضان فى أحدث ظهور