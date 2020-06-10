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مرأة

زيادة الوزن أبرزها .. تعرف على أسباب هشاشة العظام

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تحدث هشاشة العظام نتيحة العديد من الاسباب منها زيادة الوزن والنوم غير الكافي بالاضافة إلى أن كبر السن يعد أحد العوامل التي تؤدي إلى مشاكل المفاصل.


ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى الضغط على مفاصلك وتسبب الألم ويساعد التخلص من الوزن الزائد في تخفيف هذا الضغط وتقليل الألم والحصول على وزن صحي يمكن أن يقلل من خطر المشاكل الصحية الأخرى، مثل مرض السكري و أمراض القلب .


ووفقا لموقع healthline تشمل الأسباب الأخرى لتلف المفاصل إصابة الماضي مثل:


- غضروف ممزق

- مفاصل مخلوعة

- إصابات الرباط

- تشوه المفاصل والسمنة وضعف الجسم وتزيد بعض عوامل الخطر ، مثل تاريخ العائلة من خطر الإصابة بهشاشة العظام

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